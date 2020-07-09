Dolmabahçe'nin 'Paşa'sı Beşiktaş!
Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırladı. Beşiktaş 6. dakikada Boyd'la 1-0 öne geçti. Kasımpaşa skoru dengeledi, sonra da öne geçti. Boateng 2-2'yi getirdi. Güven son sözü söyledi.
Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırladı..
Rakibini 3-2 yenen Beşiktaş Galatasaray'ı geçip lig dördüncüsü oldu.
Maçın ilk bölümünde karşılıklı goller vardı.
7. dakikada Caner'in ortasında Boyd skoru 1-0 yaptı. Bir iki dakika sonra Burak oyundan çıktı ve yerini Güven'e bıraktı.
21. dakikada Thiam'ın kafa pasında Koita skoru eşitledi:1-1.
29. dakikada ceza alanında arkadaşının pasıyla buluşan Koita kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2.
37. dakikada sakatlanan Gökhan yerini Boateng'e bıraktı.
2. yarıya hızlı başlayan Beşiktaş'ın Lens'in pasında Boateng ile skoru 2-2 yaptı.
90. dakikada Güven Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi içinr umutladıran golü attı:3-2.
STAT: Vodafone
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Boyd, Lens, Burak.(Güven)
KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç, Pavelka, Haijradinovic, Quaresma, Thiam, Koita.
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