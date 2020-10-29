‘Dombra’ şarkısıyla Erdoğan’a övgüler yağdıran Uğur Işılak, yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi

29 Ekim 2020 Perşembe, 12:08

AKP eski İstanbul milletvekili Uğur Işılak’ın Mart ayında çıkardığı şarkı, dolar kurundaki yükseliş ve ekonomik kriz nedeniyle tekrar sosyal medyada gündem oldu.

Söz ve müziğin Uğur Işılak’a ait olduğu “Öz Eleştiri” isimli şarkı, AKP’ye ve muhafazakar camiaya yönelik çok sert eleştiriler içeriyor. Daha önce AKP’nin seçim şarkısını yapan ve hafızalarda “dombra” diye kalan şarkının da sözlerini yazan AKP’li Işılak’ın ağır eleştirileri dikkat çekti.

Işıklak’ın “Öz Eleştiri” isimli şarkısının sözleri şöyle:

Yürekte yara yok, sözlerde tesir

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

En derin mânâlar maddeye esir

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Belki delirmedik ama kudurduk

Nefsimize göre bir dünya kurduk

Zevkin de keyfin de dibine vurduk

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

İliklere kadar girdi siyaset

Fikir müflis, vizyonumuz hamaset

Önyargının adı oldu feraset

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Ufuk olmayınca dünden dem vurduk

Yarını olmayan günden dem vurduk

Biraz sıkışınca dinden dem vurduk

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Düzenbaz diriler düşünce gözden

Ölülerden medet umduk bu yüzden

Âlâ düşman mı var ki bize bizden

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Bozacının şahididir şıracı

Nereye el atsan durum çok acı

İbadetler bile reklam aracı

Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

***

Mülkün kölesiyiz, makamın kulu

Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu

Müzeye kaldırdık sağ ile solu

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Dünyayı verseler yine yetmiyor

Tamahkâr olunca istek bitmiyor

Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Ömründe bir kalbe dokunmayanlar

İnsandan, insaftan, halden ne anlar

Masal olup gitti güzel zamanlar

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

İşiten sağırlar, gören körleriz

İş lafa gelince esip gürleriz

Fırsatı bulunca her haltı yeriz

Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

***

Mefhumu öldürdük, ruhumuz yasta

Kibrimiz dorukta, kalbimiz hasta

Vefadan eser yok, sabır iflasta

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı