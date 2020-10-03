Domuz avında arkadaşını vurarak, öldürdü

Bursa'da S.A. (16), birlikte gittiği domuz avında çalıların arasına saklanan arkadaşı Oğuzhan Ateş’i (15) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:12
Domuz avında arkadaşını vurarak, öldürdü
Abone Ol google-news

Olay, gece yarısı Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi’nde meydana geldi. S.A., arkadaşı Oğuzhan Ateş ile domuz avı için ormanlık alana gitti. 2 arkadaş, farklı noktalardaki çalıların arasına saklanarak, beklemeye başladı.

İddiaya göre S.A., çalılıklardan gelen sesi domuz sesi zannederek, av tüfeğini ateşledi. Ardından ateş ettiği noktaya giden S.A., Oğuzhan Ateş’i kanlar içinde vurdu.

Arkadaşını vurduğunu anlayan S.A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Oğuzhan Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Ateş’in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler