Donald Trump, ABD Kongre baskınının ardından yumuşak geçiş olacağını duyurdu
Kongreye yönelik baskınının ardından Donald Trump, yenilgiyi kabul ettiği bir video mesaj yayınladı. ABD Kongresi baskınını "çirkin bir saldırı" olarak nitelendiren Donald Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım" ifadesini kullandı.
ABD Kongre baskının ardından Biden’ın başkanlığı tescillendi. Seçimlerde sık sık usulsüzlük ve hile iddialarını gündeme getiren Donald Trump, Twitter’ında izin verdiği bir video mesaj yayınladı. Trump açıklamasında, ülkedeki seçim sisteminde reformun şart olduğunun altını çizen Trump, "Şimdi, Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak" açıklaması yaptı.
“BEDELİNİ ÖDEYECEKLER”
Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kongreyi basan destekçilerine sert tepki gösteren Trump, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.
TANSİYON DÜŞMELİ
Ülkenin zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden çıktığını dile getiren Trump, "Şimdi tansiyon düşmeli. Seçim kampanya ekibim seçim sonuçlarına itiraz için tüm hukuki yolları kullandı. Tek amacım, seçimin güvenliğini sağlamaktı. Ben Amerikan demokrasisini savunmak için çabalıyordum" diye konuştu.
MÜTHİŞ YOLCULUK YENİ BAŞLIYOR
Trump, 2020'nin ülke için zor bir dönem olduğunu ve kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor" mesajını verdi.
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