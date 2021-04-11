Donbass’ta 1 Ukrayna askeri daha hayatını kaybetti
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmalarda 1 Ukraynalı asker daha hayatını kaybederken, 1 asker de ağır yaralandı.
Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün gece 10 kez ateşkes ihlali yaptığı ve çıkan çatışmalar sonucu Ukraynalı 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 1 askerin ise ağır yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, Minsk anlaşmalarına aykırı olan 82 kalibrelik top mermileri ile Ukrayna mevzilerine saldırılar düzenlendiğine değinilirken, Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait Orlan-10 tipindeki İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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