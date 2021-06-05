Dondurmanın en iyi adresleri

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:57

- Mehmet Yaşin (Gazeteci-yazar, lezzet meraklısı)

- Dondurmacci

İstanbul’da Etiler, Nişantaşı ve Göktürk’te şubeleri var. Eve sipariş de verebilirsiniz. (0530 861 36 31)

- Ali Usta

Moda: (0216 414 18 80)

- Cremeria milano

İstanbul’da Bebek, Bahçeşehir, Etiler, Caddebostan, Teşvikiye, Sarıyer ve Yeniköy’de şubeleri var.

cremeriamilano.com.tr

- Nur pastanesi Antalya

(0242 643 16 06)

- Salih Seçkin Sevinç (harbiyiyorum.com kurucusu)

Serez Dondurmacısı, Kartal: Dondurma denince tek kefil olabileceğimiz adres Serez. Üretim süreçlerini ve satın almalarını bilen, şahit olmuş bir ekip olarak Serez’in aroma, katkı, şurup kullanmadan Antep’den fıstığı, Çanakkale’den ceviz, Bodrum’dan mandalina, Bursa’dan çilek alarak yaptıkları dondurma ve sorbeleri gönül rahatlığıyla çocuğunuza yedirebilirsiniz. (0850 259 73 74)

- Gurmex.com (Emrah Akın)

Gurme Gezi Planlama Uygulaması GURMEX bu ay ortasında Apple Store ve Google Play Market’te görücüye çıkarıyor. Gurmex’i kullanarak kendi yemek ya da dondurma rotanızı oluşturabilirsiniz.

Bitez Dondurmacısı

Bitez Dondurmacısı; keçi ve yüzde 3 yağlı pastörize inek sütünden, salep çekirdekleri öğütülerek, beyaz şeker, su ve gerçek meyve parçacıkları kullanılarak tamamen geleneksel yöntemlerle doğal dondurma üretiyor. Bodrum yöre sütünden, hiçbir katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici kullanılmadan yapılıyor. Öne çıkan lezzetler vişne, ceviz, damla sakız, bal-badem, limon, kavun, mandalina, cappuccino & bisküvi, konyaklı çikolata, bisküvi, susam-tahin, karadut, karamel, sade ve çikolata olarak sayılabilir.

Bodrum/Muğla: 0252 363 93 45

Dondurmacı Yaşar Usta

Dondurmacı Yaşar Usta, 1962 yılında Bostancı‘da başladığı dondurma işinde tüm enerjisini, kendisi gibi Arnavut göçmeni olan ustası Hıfzı Yorgun’un yanında öğrendiği ilke ve prensiplere sıkıca bağlı kalarak üreteceği dondurmalarda kullanacağı meyve ve sütlerin en saf ve en kalitelisini bulmak için harcıyor.

Tahinli dondurması ve karadut dondurması efsane. Ananas, şeftali, kavun, limon, ceviz, sakızlı, badem, vişne, çilek, kırmızı erik, Türk kahveli ve Antep fıstıklı dondurmaları çok başarılı. Dondurma ürünlerinde glüten yok. Sorbe dondurmalarda yüzde 2 toz şeker kullanılıyor. Meyvelerin kendi şekeri ile birlikte oran yüzde 8’e ulaşıyor.

Bostancı/Kadıköy: (0212 361 14 40)

Necatiye Dondurması

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde tescil edilen Necatiye Dondurması (NEDO) köylünün de destekleri ile güzel bir girişim hikâyesine dönüşmüş. NEDO’da tamamen inek ve keçi sütü karışımı bol sütlü dondurma üretiyorlar. Püf noktası ise dondurmaları sütlerin üzerindeki kaymakla beraber üretiyor olmaları. Necatiye dondurmasının lezzet formülü orijinal olarak köye ait.

Böğürtlen, limon, portakal, vişne gibi meyveli dondurmaların aromaları ve kıvamları inanılmaz tutturulmuş. Keza karamel, tahin, hindistan cevizi ve İtalyan karamelin renkleri, kokuları ve lezzetleri nefisti.

Necatiye Köyü Havsa/Edirne: (0284 366 51 14)

Görele Dondurmacısı Ömer Usta

Giresun’un Görele ilçesinden doğan yöresel dondurmanın tarihi yaklaşık 200 yıl evveline dayanıyor. Yıllar öncesinde bir Arnavut tarafından köylerde satıldığı rivayet edilen dondurmanın, o zamanlarda şifa kaynağı olduğu da yörede yaygın söylentiler arasındaydı. Dondurma süt, salep, şeker ve meyan kökü ile yapılıyor. Ahşap bir fıçı içerisinde kalaylanmış silindir ile muhafaza edildikten sonra satışa sunuluyor. Kumyalı – Görele/Giresun.

Kahramanmaraş Kervanhan, Bursa Güzelyalı Balkaymak dondurmacısı, Vişneli dondurmasıyla meşhur Elazığ Divan ve Uğrak Pastaneleri, Şarköy Veis Dondurma ve Altınoluk Vardar Dondurma’yı da denemenizi öneririm.

- Ebru Koralı (Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Üyesi)

Mini Dondurma (Bebek)

İstanbul’a yaz geldiğini bu minicik dondurmacının önündeki kalabalıktan anlayabiliriz.

Bal badem, karamel, tahin&ceviz, naneli parça çikolatalı benim favorilerim, lakin sadece meyveli bir seçki de yapabilir gerçek meyvenin tadını alabilirsiniz, külahı da kıtır kıtır. (0212 257 10 70)

Mua Dondurma

Kavun, nar, şeftali, vişne, limon, kırmızı erik sorbeleri meyve tadını, kokusunu tam olarak veriyor ve sorbeler içinde benim seçimim kokulu Isabella üzümünden yapılanı. Antep fıstıklısı tüm fıstıklı dondurmalardan daha iyi ve tadı yoğun. Cici bebe ve lotus bisküvili dondurmaları da çok iyi. Neşeli mağaza tasarımları, mükemmel sunumları ile dondurmadan beklenenin fazlası… İstanbul Göktürk şubesi: (0212 812 63 32)

Buontalenti Gelateria (Anadolu Hisarı -Koşuyolu)

Benim favorim satsuma yani Bodrum mandalinalısı, ricotto peynirli, safranlı ve narenciye kabuklu markanın adını taşıyan ‘Buontalenti’ ve Bitter çikolatalısı çok iyi. Paket servisi mükemmel. Anadoluhisarı şubesi: (0216 308 90 43)

Üçler Dondurma (Marmara Adası)

Karadut, Kaymak ikilisinin en mükemmeli. Kavun, zerdali, vişne, limon ve yine adaya özel dağ çileği yani Kocayemişten yapılan dondurması ile nesilden nesile aktarılan tarifi ile çok seviliyor.

Bravo ( Bostanlı - İzmir)

Damla sakızı, yer fıstığı, yeşil limon, Belçika ve bitter çikolatalısı muhteşem. Tatlar yoğun, şekeri ayarlı, sahlebi mis gibi. Güllü, menekşeli ve yoğurtlu ilginç çeşitlerinin yanı sıra ‘Bluesky’ şirinler mavisi dondurma da çocukların sevgilisi. (0232 336 71 71)