Döner paketleme videosu tepki çeken şahıslarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

21 Ocak 2021 Perşembe, 19:35

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü. Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi.



Tepki çeken görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklarelindeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."