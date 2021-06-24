Dorsay ile keyifli bir söyleşi

24 Haziran 2021 Perşembe, 09:27

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali önemli buluşmalara, renkli anlara sahne olmaya devam ediyor. Film eleştirisi denince Türkiye’de akla gelen ilk isim olan ve geçen ay 57. kitabını yayımlayan Atillâ Dorsay da festival bünyesinde bir söyleşi ve imza etkinliğine katıldı. İzmir Sanat’ta yapılan söyleşide sahnede Dorsay’ın yanında Festival Direktörü Vecdi Sayar da vardı.

Kendisi de uzun yıllardır sinema yazarlığı yapan Sayar “Biz hepimiz Atillâ Dorsay’ın yazılarını okuyarak büyüdük” diyerek söz Dorsay’a bıraktı; Dorsay da elbette hemen karşılık vererek başladı sözlerine: “Ben de o yazılarak yazarak yaşlandım.” Kendisi de İzmir Karşıyaka doğumlu olan Atillâ Dorsay söyleşi boyuna hem kendi gençliğinden anılar aktardı hem de hayatını şekillendiren tercihleri anlattı. Galatasaray Lisesi’nde çok iyi derede Fransıza öğrendiğini ve ardından İngilizcesini de bir hayli ilerlettiğini söyleyen Dorsay “Aslında diplomat olmak istiyordum ama kendisi de bir devlet memuru olan babam karşı çıktı. Devlet memuru olmayacaksın sen, devlet asla yaptığın işin karşılığını vermez dedi. Bana üç seçenek sundu ailem, mühendis, mimar ya da doktor… Doktor olamazdım zaten, çünkü kan görmeye dayanamıyordum. Mühendis ya da mimar seçenekleri arasında mimarlık bana daha yakındı, sanata daha yakın olduğu için. O sıralarda bir arkadaşım bana ‘Akademi’ye gir, mimarlık oku; en güzel kızlar Akademi’dedir’ deyince karar verilmiş oldu.”

Dorsay’ın salonda zaman zaman kahkahalar yükselmesine yol açan keyifli söyleşisi yaklaşık bir saat sürdü. Yazmak, sinema, müzik, gezi gibi birçok tutkusu olduğunu anlatan usta kalem yıllar içinde oluşturduğu film koleksiyonunu İzmir’de kurulacak bir sinema müzesinde bağışlamayı düşünebileceğini de sözlerine ekledi. Bu fırsatı kaçırmayan Vecdi Sayar “Tarihi Yıldız Sineması için böyle bir müze projesi var. Öyleyse İzmir adına bu vaadin takipçisi olalım ve restorasyon sonrası Dorsay koleksiyonunu bu özel müzeye kazandıralım” diyerek bir söz almış oldu. Dorsay’ın anlattığı bazı çok renkli başka anıları ise kendi isteği ile yazamıyorum; orada olanların bildiği bir sır olarak kalacak artık.

Atillâ Dorsay söyleşi sonrası tüm katılımcılara son kitabı “Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım” adlı kitabını imzaladı.