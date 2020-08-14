Dört ilde düğünlere kısıtlama geldi

14 Ağustos 2020 Cuma, 10:16

Hükümetin ekonomik kaygılarla koronavirüs pandemisine karşı alınan kısıtlamaları kaldırdığı 1 Haziran'da 827 olan vaka sayısı 13 Ağustos itibariyle bin 243'e yükseldi.

Vakaların önüne geçmek için Kütahya, Kırıkkale, Kayseri ve Diyarbakır'da düğünlere kısıtlama geldi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy, sokak düğünlerinin, nişan, kına dahil yasaklanmasına, salon düğünleri haricindeki düğünlerin okul bahçelerinde yapılmasına, hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda okul binalarının kapalı alanlarının kullanılabilmesine, il genelinde yapılacak düğün, nişan, sünnet düğünü, kına ve benzeri etkinliklerin bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmasına, gündüz 14.00 ile 17.00 saatleri, akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin 3 saatle sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, düğün konvoylarına müsaade edilmemesine, düğünlerde gelin alma etkinliklerinin aile bireylerinden olmak kaydıyla en fazla 3 araçla sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıha kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıkladı. Düğünlerde halay çekmenin bugünkü kararla yasaklandığını aktaran Vali Karaloğlu, “Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” diye konuştu.

Son günlerde gündem olan korsan düğünlerin önüne geçilebilmek için de yeni kararlar aldıklarını açıklayan Vali Karaloğlu, "1 Temmuz sonrası ruhsatı olmayan kafe ve restoran gibi yerlerde de düğün nişan gibi eğlenceler yapılıyordu. Bugünden itibaren ruhsatı olmayan bu ve benzeri mekanlarda düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi toplantılar yapılamayacak yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Restoran ve kafelerde aldığımız kararlar ve genelgeler var kafelerde maalesef kurallara uyulmadığını biliyoruz ve denetlemelerde de bunu tespit ettik. İlk denetimde ihtar ikincide 3 bin 150 lira üçüncüsünde ise kapatma cezasında veriyoruz. Bundan böyle o iş yeri hakkında alınan tedbirler ve o iş yerinin kapısına yaptığınız ceza bildirimi ilanda aşacağız ki vatandaşta bunu bilip kendi sağlığını dikkate alsın” şeklinde konuştu.

KAYSERİ

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulunca yapılan açıklamada, kentte düğünlerin 3 saat içerisinde bitirileceği, gelen misafirlerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine karar verildiği bildirildi.

KIRIKKALE

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında pilot il seçilen ve bu kapsamda 'İl Salgın Denetim Merkezi'nin' kurulduğu Kırıkkale'de, virüse karşı tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor.Bu kapsamda kentte görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, muhtarlara daha dikkatli olmaları gerektiğini, mahallelerde devlet yetkililerine destek amacıyla etkin şekilde görev yapacaklarını belirtti. Sezer, sokak düğünlerinin 6 saatten 4 saate indirildiğini, taziyelerin ise yasaklandığını duyurdu.