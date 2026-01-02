Özgür Özel'den çok konuşulacak 'kutuplaşma' çıkışı: 'AKP ve MHP'li başkanları her yere çağıracağız'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada konuşan Özel, “Değerli Saruhanlılı hemşerilerim, öncelikle bileni çoktur, bilmeyenler için söyleyelim. Özgür Özel, Manisalıdır. Doğum yeri Şehzadeler’dir. Ama esas memleketi Saruhanlı’nın Mütevelli mahallesi, Mütevelli beldesidir, o günkü Mütevelli köyüdür. İkisi de öğretmen olan annem ve babam, birisi Adıyaman Besni’deki, birisi Eskişehir’deki görevlerinden sonra tayin olup memleketlerine geldiklerinde Mütevelli Ortaokulu’nda birlikte görev yaparlar. Orada tanışır ve evlenirler. Ben doğduğumda ikisi de Mütevelli’de öğretmendiler, 1974 yılında. O yüzden Mütevellililer, Saruhanlılılar haklı olarak benim hemşerileri ve evladı bilirler. O yüzden hepinize yeni yılın ilk toplantısında memleketim Saruhanlı’dan merhabalar diyorum” dedi.

Buradaki törene AKP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın da katıldığını belirten ana muhalefet lideri, Türkiye'de artık kutuplaşmanın son bulması gerektiğini söyledi.

"BUNDAN SONRA ÇAĞRIMDIR"

"Nasıl Saruhanlı'da AKP'lisi de işçi Muharrem'i de seviyordu, Özgür Özel'i de seviyor, Ferdi Zeyrek'i de seviyor. Nasıl MHP'liyse sorunum yoksa, nasıl onların iyi gününde kötü gününde de birbirimizi arıyorsak CHP iktidar olduğunda Türkiye'de de kutuplaşma bitecek, kucaklaşma başlayacak" diyen Özel, partisinin yeni politikasını da şöyle duyurdu:

"Buradan sonra çağrımdır. Biz bugün Ekrem Başkan'ı davet ettik şeref verdi. Geçen hafta Çekmeköy'de sordular, Belediye başkanıma 'Git' dedim. Bundan sonra çağrımdır. CHP'li belediyeler AKP ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Biz de davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Ülkenin artık şu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran iklimden çıkması lazım. "

“BİZİM AÇIMIZDAN ACININ MERKEZ ÜSSÜ OLDU”

Özel, şunları söyledi:

“Biz Saruhanlı’ya koşa koşa geliyoruz. Öyle bazı yere ayağınız biraz daha zor gider, buraya koşa koşa geliriz. Çok zor ayrılırız buradan. Çok iyi günlerimiz oldu ama çok kötü günlerimiz de oldu. Bugün o günlerden bir tanesinin yıldönümünde kardeşim, ağabeyim Muharrem Ekici’nin; Diş Hekimi Muharrem Ekici’nin; Saruhanlıların deyimiyle ‘Dişçi Muharrem’in ölümünün 11’nci yılında buradayız. Biz birlikte milletvekili adayı olduk, belediye başkan adayı olduk. Ardından siyasete devam ederken beni bir 1 Ocak günü berber amcamızın cenazesi için buraya çağırdı. Birlikte katıldığımız bir defin töreninde rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Şöyle bir düşününce Saruhanlı çok güzelliklerin memleketidir, bereketli bir memlekettir. Türkiye’de en çok belde belediyesi olan ilçelerden biriydi kapanmadan önce. Ama bir süredir de Saruhanlı maalesef bizim açımızdan acının merkez üssü olmuş durumda. 2015’te Muharrem’i kaybettik. Ardından Güney Temiz kardeşimizi kaybettik. Gülşah Durubay’ı kaybettik, Koldere doğumludur. Yine buranın kendi evladı olarak sevdiği Ferdi Zeyrek’i kaybettik. Hep böyle acılarla birlikteyiz. Buradan bütün samimiyetimle yılın da ilk gününde rabbime artık bizi daha fazla acıyla ve ölümle sınamaması için dua ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum bir kez daha. Hepsinin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.”

“HEPSİNİN ADLARINI YAŞATACAĞIMIZ ÖNEMLİ ESERLER ÇIKACAK”

“Siyasetçiler bazı hedeflerine ulaşırlar, bazı hedeflerine ulaşamazlar. Ama ardından onların anılarını yaşatmak bizlerin, geride bıraktıklarının boynuna borçtur, vazifedir. Bunun adına ‘vefa’ denir, başka tanımlamalar yapılır. Muharrem 45 yaşında vefat ettiğinde 20 yaşında bir gencin dinamizmindeydi. Herkesin dostuydu. Her yaştan arkadaşı vardı. Onu yaşatmak için Saruhanlı’ya bir eser kazandırmak gerekiyordu. Burada Ferdi Zeyrek ile beraber böyle bir merkezin yapımına başlandığını ve bunu güçlendirerek, genişleterek, fonksiyon kazandırarak ve en nihayetinde Muharrem Ekici’nin adını vermeye karar vermiştik. Maalesef biraz önce anlatıldığı gibi Ferdi Zeyrek’e nasip olmadı.

Bu eseri tamamlamak değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun döneminde oldu. O da çok güzel ifade etti. Hem Güney’in, hem Muharrem’in, hem Ferdi Başkan’ın, hem Gülşah Başkan’ın adlarını yaşatacağımız Manisa’nın dört bir yanında birbirinden önemli eserler, merkezler ortaya çıkacak. Bizim yüreğimizin bir yeri tabii ki yanacak. Muharrem öldüğünde Özlem’e demiştim. ‘Nasıl dayanacağız?’ diyordu. Dedim ki ‘İnsanın ilk gün kalbinde 40 tane mum yanar.

Her gün bir tanesi söner. 40’ından sonra o bir mum ömür boyunca yanar.’ O bir mum bizim kalbimizin bir tarafını Muharrem için, bir tarafını Ferdi için, bir tarafını Güney kardeşim için yakacak. Gülşah’ınki daha yakın ve Gülşah için yanmaya devam ediyor. Ama bu vakitten sonra toparlanmak, çalışmak, hizmetlerle birlikte onların verdiği sözleri tutarak, yerine getirerek, yeni sözler vererek, yeni eserler ortaya koyarak, yeni hizmetler yaparak vatandaşın yüzünü güldürmek gerekiyor.”

“ERDOĞAN GİBİ YAPMAYACAĞIM, BÖYLE GÜNLER BERABERLİK GÜNÜDÜR”

“Aramızda Saruhanlı Belediye Başkanımız var, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ekrem Başkan. Buraya geldi. Bu toplantıyı onurlandırdı. Bu çok önemli. Öyle olunca, ben rakip partiden bir siyasetçi olduğunda böyle çok sert siyasi eleştiriler yapmayı sevmem, doğru bulmam. Gerçi Sayın Erdoğan’ın geçen hafta Çekmeköy’de açılışı vardı. Benim belediye başkanım sormuştu, ‘Gideyim mi?’ diye. ‘Git tabii’ dedim, ‘Cumhurbaşkanı açılış yapıyor.’ Özel hastane açılışında bizimkilerin biraz kulaklarını kızartmış ama. Ben de selamlarını aldım uzaktan. Bizim kulaklarımızı çınlatmış. Ben öyle yapmayacağım. Çünkü böyle günler birliğin ve beraberliğin günü. Sayın Erdoğan, bilir ya da bilmez, biz Manisa’da…

Kendisini ilk ziyaretimde de söylemiştim ona. Dedim ki ‘Hacıhaliller benim köyüm. Bizim Manisa’da sizin teşkilat başkanıyla benim mahalle sorumlusu cenazeyi de birlikte kaldırıyorlar, düğünü de birlikte yapıyorlar.’ Biz Manisa’da kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın doğru olduğunu; siyasi rekabetin seçimde kaldığını, daha sonra memlekete hep beraber hizmet etmeyi isteriz. Bütün Saruhanlı, bütün Manisa şahit. Besim Başkan, Ekrem Başkan şahit. 2014’te biz; burada gördüklerinizin hemen hepsi, adaydık. Ben büyükşehri kaybettim, Vehbi Bakırlıoğlu Akhisar’ı kaybetti, Semih Balaban Şehzadeler’i kaybetti. Yeni sistemde, köylerin oy verdiği sistemde üç belediyemiz vardı; kaybettik. 18’de sıfır yaptık. Ben ilk 2019 belediye başkanı adayı olduğumda benden önceki aday yüzde 6 oy almıştı.

Ama biz sağ - sol, o parti - bu parti, Alevi - Sünni, Kürt - Türk ayrımı yapmadan; Manisa’da insana değen siyasetle, el sıkarak, iyi günde - kötü günde var olarak, kimseyi arkada bırakmadan; kimseyi iyi gününde - kötü gününde, yasında, tasasında ya da bir beklentisi olduğunda - olmadığında yalnız bırakmadan bir siyaset yaptık. Yüzde 6 oy aldığımız Manisa’da yüzde 60 oy aldık. Bir milletvekilliğimizin olduğu memlekette dört milletvekiline çıktık. Son anketlere bakarsanız Manisa’da ‘Altı kesin, yedinci olacak mı?’ diye Saruhanlı İlçe Başkanım soruyor. Bir zamanlar Muharrem altıdan seçilememişti, şimdi inşallah altı milletvekili çıkaracağız. Biz bunu kavga ederek, kutuplaşarak değil; birbirimizi severek, insan ayırmadan, gerginliklerden medet ummadan yaptık.”

“TÜRKİYE’DE 779’UNCU KREŞİMİZİ, 78’İNCİ ÖĞRENCİ YURDUMUZU AÇTIK”

“Maalesef bugün Türkiye’nin siyasetinde bir gerginliktir, bir kutuplaşmadır gidiyor. Yeni yıllar böyle süreçlerde yeni başlangıçlara vesile olur. Biz de yeni yılın yeni bir başlangıç olmasını, bundan sonra herkesin görev alanı neyse emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin sorunlarıyla meşgul olmasını, onlarla hemhal olmasını, birazcık bu tasaların, sıkıntıların, bu yoksulluğun, bu işsizliğin, bu açlığın önüne geçilecek işler yapılmasını öneriyoruz. Biz bunun için çalışıyoruz.

Bakın Cumhuriyet Halk Partisi olarak, olumsuz bir şey demem kimseye dediğim gibi. Ekrem Başkanım burada. Ama olumlusunu söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk geldik, hiç kreş yokken 1000 kreş hedefi koyduk. Türkiye’de 779’uncu kreşimizi açtık. Binincisine doğru gidiyoruz. Öğrenci yurdu yoktu. 100 öğrenci yurdu hedefi koyduk. 78’inci öğrenci yurdumuzun açılışını yaptık. İstanbul’da hiç yoktu, 16 - 17 belediye yurdu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Bugün Manisa’da hiçbir ilçede yokken şimdi 10 ilçede 11 tane kent lokantası var. 12 ilçede 14 tane halk mandıra var. Sayı bununla kalmayacak, 12 Ocak açılışlarıyla Selendi ve Demirci de halk lokantasına, halk mandıra ve yeni halk ekmek noktalarına kavuşacak. Hızla herkesi bu hizmetlerden yararlanır hale getirmeye çalışıyoruz.”

“HALK MANDIRA FERDİ ZEYREK’İN EN BÜYÜK HAYALİYDİ”

“Bakın memleketim Manisa’dan Türkiye’ye, yoksulluk çeken herkese sesleniyorum. Belediyede dört kap sıcak yemek piyasada 250 liraya satılırken, halk lokantalarımızda 50 liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelir testi üzerinden dağıtacağı sosyal yardım alan herkese verilecek kartla artık bütün lokantalar halk lokantası olacak. Yani 200 liralık yemek, belediye tabi toplu pazarlık yapacak, belli bir ödemede anlaşacak. Ve Halk Lokantasında kaça yeniyorsa, esnafta da o kart geçirilerek o paraya yenilecek, üstünü belediye katkı sağlayacak. Memleketim Manisa’dan söylüyorum. Ferdi Zeyrek’in en büyük hayaliydi.

Hatta ikide bir bana siyaset öncesinde de derdi, ‘Abi bir mandıra açsak mı?’ falan. ‘Ya ne işimiz var Ferdi, bilmediğimiz işte’ falan. Belediye başkanı oldu. İlk Halk Mandırayı açtı, Türkiye’de ilk. Öyle ki Muğlalı belediyeler gelip Manisa’dan Halk Mandıradan ürün istiyorlar, Muğla’da satıyorlar. Manisa’da şu anda toplam 14 Halk Mandırada bütün Türkiye’ye buradan gurur duyarak duyuruyorum ve örnek olsun diye söylüyorum. Halk Mandıralarda dana kıymanın kilosu 550 liraya satılıyor. Piyasada bin lira. Halk Mandırada kaşar peynirinin kilosu 230 lira, piyasada 640 lira. Halk Mandırada siyah zeytin 140 lira, aynı kalite siyah zeytin piyasada 280 lira.

Yani biz yerel yönetimiz ama zeytinde, zeytinyağında, sütte, peynirde, yoğurtta ve kırmızı ette neredeyse yarı fiyatları yakalamış durumdayız. Belediyenin imkanlarıyla. Demek ki, yani amaç; maliyetleri düşürmek, doğru yerde doğru şeyleri yaparak insanların bu yoksulluğuna çare üretmek ise, belediye imkanlarıyla dahi bu noktalara geliyoruz. Bu iyi örnekleri Türkiye’ye yayıyoruz. Kent Lokantasını Ekrem Başkan yaptı bütün Türkiye’ye yaydık. Halk Mandırayı Ferdi yaptı, bütün Türkiye’ye yayıyoruz. İyi örnekleri çoğaltıyoruz. Ne olursa olsun, saldırı altında direniriz, mücadele ederiz. Ama iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.”

“CHP İKTİDAR OLDUĞUNDA, KUTUPLAŞMA BİTECEK”

“Bir gün anamla babamın gelip tanışıp evlendiği bu memleketime, belediye başkanı adayı geldim, milletvekili adayı geldim, milletvekili geldim, grup başkanvekili geldim. Bugün Genel Başkan olarak geldim. Ant olsun ki bir gün iktidar partisinin Genel Başkanı olarak geleceğim. Ve ant olsun ki bu 1000 lira olan kıyma bir tek Manisa’da 550 lira olmayacak, bütün Türkiye’de bugünkünün üçte biri fiyatı olacak. Ant olsun ki hiçbir çocuk hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamayacak.

Hiçbir çocuğa anasından, babasından yoksulluğu miras bıraktırmayacağız. Ant olsun ki Saruhanlı’daki çiftçi, aynen ilk zamanki Cumhurbaşkanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yeniden ‘Milletin efendisi’ olacak. Ant olsun ki Saruhanlı esnafının, kepenk kapatan esnafın, siftahsız güne haftaya başlayan esnafın yüzünü güldürecek olan Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ve size söz veriyorum.

Nasıl Saruhanlı’da AK Partilisi de dişçi Muharrem’i de seviyordu, Özgür Özel’i de seviyor, Ferdi Zeyrek’i de seviyor. Nasıl Saruhanlı’nın MHP’lisi ile sorunum yoksa, nasıl onların iyi gününde kötü gününde birbirimizi arıyorsak, CHP iktidar olduğunda Saruhanlı gibi, Manisa gibi Türkiye’de de kutuplaşma bitecek ve kucaklaşma başlayacak.”

“SÖZ VERDİK ATATÜRK’E: DÜNYA DEVİ OLACAĞIZ”

“Biz bugün Ekrem Başkan’ı davet ettik, şeref verdi. Geçen hafta Çekmeköy’de sordular, belediye başkanıma ‘git’ dedim. Bundan sonra çağrımdır: Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP’li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz.

Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden, ülkenin çıkması, omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk’e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026’da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.”