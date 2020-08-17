Dortmund gol oldu yağdı
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2'lik skorla mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Borussia Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien ile bir araya geldi. Borussia Dortmund, rakibini gol yağmuruna tutarken sarı-siyahlılar sahadan 11-2 galip ayrıldı. Bayern Münih’in Barcelona’yı 8-2’yle hezimete uğratmasının ardından bu kez de Borussia Dortmund acımasız bir skorla kazandı!
Giovanni Reyna (2), Raphael Guerreiro, Immanuel Pherai, Jadon Sancho, Emre Can, Marius Wolf, Thorgan Hazard (pen.), Jude Bellingham, Taylan Duman ve Nico Schulz’un golleriyle Dortmund galibiyete uzandı. Alman ekibinde Erling Haaland forma giymedi.
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