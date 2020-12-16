Dorukhan krizinde Orman ayrıntısı!

16 Aralık 2020 Çarşamba, 09:42

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı tartışması gündemden düşmüyor. Medyaya yansıyan son haberlere göre taraflar arasında yapılan görüşmeden şimdilik bir sonuç çıkmadı. Herkes Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağını merak ederken, taraflar arasında en az 5 milyon liralık fark bulunuyor. Siyah beyazlı kulübün, Eskişehirspor'dan üç sezon önce transfer ettiği orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

ORMAN'IN VERDİĞİ SÖZ GERİLİM YARATTI

Uzun yıllar Beşiktaş formasını taşıması beklenen Dorukhan Toköz ile ipler geçen sezonun devre arasında gerildi. Bunun nedeni de eski başkan Fikret Orman'ın söz verdiği yeni sözleşmeydi. Orman, Dorukhan'a yıllık 1.8 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalanacağı sözünü verirken tarih olarak da Ocak 2020'yi gösterdi.

Toköz'ün menajeri de bu sözleşme sözünü yeni yönetimin önüne getirdi. Ancak, 3.3 milyar liralık bir borçla devredilen, tüm gelirleri üzerinde uzun vadeli temlikler bulunan, yapılandırma anlaşmasıyla da eli kolu bağlı bir kulüp teslim alan Ahmet Nur Çebi yönetimi bunu kabul edemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: Ajansspor - Erdal Cömert