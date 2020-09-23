Döviz baş döndürüyor: Dolar 7.67 lirayı, Avro 9 lirayı geçerek rekorlarını tazelerken TL hızla eriyor
Covid-19 salgınında Türkiye ve dünyada artan vakalar, Doğu Akdeniz’deki gerilim, ödemeler dengesiyle ilgili endişeler gibi sorunlar döviz piyasasını vuruyor.
Küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin önceki gün belirginleşmesi ve Merkez Bankası’nın (TCMB) yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artışı bu ay da tercih etmeyeceğine ilişkin endişelerle TL’de satış baskısı dün de sürdü.
ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması ve yeni tecrit önlemleri endişeleri, yatırımcı iyimserliğini azaltırken, Türkiye açısından özellikle Yunanistan ve Avrupa Birliği’yle yaşanan Doğu Akdeniz’deki gerilim, ödemeler dengesiyle ilgili endişeler gibi sorunlar mali piyasaları önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda dün dolar 7.6438-7.6700 lira arasında, Avro 8.9375-9.085 lira arasında, zaman zaman kâr ve müdahale satışı gelse de yukarı yönlü hareket etti. Böylece hem dolar hem Avro dün yeni zirve seviyeler oluşturdular. Borsa İstanbul 100 Endeksi ise dün günü yüzde 0.84 yükselişle kapattı.
DESTEKTEN UZAK
TCMB Para Politikası Kurulu’nun yarın gerçekleştireceği toplantıda vereceği faiz kararının TL’nin seyri açısından belirleyici olacağı öngörülüyor. Ünlü Menkul Değerler’in değerlendirme notunda, Merkez Bankası’na atıfla yapılan şu vurgu önemli: Ancak fonlama maliyetindeki artışın TL’ye destek vermekten uzak bir tablo çizmesi nedeniyle TCMB’nin daha güçlü bir adım atabileceğine yönelik beklentiler korunuyor. Bu noktada perşembe günkü toplantıda Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutsa bile geç likidite penceresi faizini yukarı taşıma potansiyeli var.
Öte yandan Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 500-550 baz puan arasındaki seyrini yukarı yönlü devam ettiriyor. Önceki gün 550 puanı aşan CDS dün 562-572 arasında hareket etti.
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