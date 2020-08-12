Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler
Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.
Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi.
fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.
Kayseri’de ilginç bir olay yaşandı. Kentte bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi
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