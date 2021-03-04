Döviz mevduatlarında artış sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 26 Şubat haftasında 2,1 milyar dolar azaldı. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 4 milyon dolar geriledi. Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise bireylerin döviz mevduatlarında düşüş değil artış var.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 15:34
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26 Şubat haftasına ilişkin Döviz mevduatı verileri, bireylerin döviz mevduatlarında düşüş ivmesinin başlamadığına işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu hafta itibariyle yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 2,1 milyar dolar geriledi ve 232,7 milyar olarak gerçekleşti. Manşet veride düşüşün neredeyse tamamının tüzel kişilerden geldiği görüldü.

Buna göre 26 Şubat haftası itibariyle manşet veride bireylerin döviz mevduatlarında 4 milyon dolarlık gerileme görülürken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 2,05 milyar dolarlık düşüş görüldü.


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