Döviz mevduatlarında artış sürdü

04 Mart 2021 Perşembe, 15:34

26 Şubat haftasına ilişkin Döviz mevduatı verileri, bireylerin döviz mevduatlarında düşüş ivmesinin başlamadığına işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu hafta itibariyle yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 2,1 milyar dolar geriledi ve 232,7 milyar olarak gerçekleşti. Manşet veride düşüşün neredeyse tamamının tüzel kişilerden geldiği görüldü.

Buna göre 26 Şubat haftası itibariyle manşet veride bireylerin döviz mevduatlarında 4 milyon dolarlık gerileme görülürken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 2,05 milyar dolarlık düşüş görüldü.