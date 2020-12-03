Döviz piyasasında dalgalanma dün de sürdü, dolar 7.79-7.86 arasında hareket etti
Piyasayı değerlendiren uzmanlar, yerli yatırımcının ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşündüğü politikaların tersine dönebileceğine ikna olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik reform söylemleri TL’de yabancı yatırımcı kaynaklı bir toparlanma yaratsa da yerli yatırımcı ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini düşündüğü politikaların tersine dönebileceğine henüz ikna olmuş değil.
FİNANSMAN ÖNEMLİ
Reuters’ın haberine göre, portföy şirketi yöneticileri, altın satıcıları ve işletme sahipleri ile yapılan görüşmeler Erdoğan’ın karşılaşacağı en büyük zorluğun, Türkiye’deki bireyleri ve şirketleri geçen ayki piyasa dostu reform söylemlerini gerçekleştirebileceğine inandırmak olacağına işaret ediyor.
7 milyar liralık varlığı yöneten İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, portföy ve yatırımcıya önerilerinde temkinli duruşu korduklarını belirterek “Yatırımcılara, önümüzdeki 1-2 aylık dönemde özellikle de BİST tarafında iyimserliğin devam etmesinin beklenmesine rağmen, ekonomideki temel problemleri çözmeye yönelik, yapısal reformlar dış finansmanı da içeren kapsamlı plan uygulanmadan birikmiş sorunların çözümünün güç olduğunu hatırlatıyoruz” dedi. İstikrar ve güven oluşuncaya kadar özellikle bireysel yatırımcının altın ve döviz ilgisinin devam edeceğinin altını çizen Hocaoğlu şu vurguyu yaptı: “En azından satış yönünde hareket etmeyeceği bir gerçek.” Yurtiçindeki bu tedbirli tutum salgındaki artış ve Erdoğan hükümeti içindeki sürtüşmelerin kötüleşeceği işaretlerini de kapsıyor.
Analistlere göre mevduat faizi daha sıkı para politikası ile yükselirse yerli yatırımcı liraya güvenebilir. İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının talep sebebiyle uluslararası fiyatların 3 dolar üzerinde seyrettiğini belirtti. Hükümetin atacağı “somut” adımların piyasalarda güven inşa edeceğini söyledi. Yıldırımtürk, “Bu olana kadar yerli yatırımcı fiziki altına ilgi duymaya devam edecek” dedi.
BATI İLE İLİŞKİLER
AB ve ABD ile yaşanan tartışmalara atıf yapan GlobalSource Partners’dan Atilla Yeşilada ise şuna dikkat çekti: “Halk Ankara’da devam eden siyasi karışıklığı yakından takip ediyor ve bu karışıklığın erken seçimle ya da Batı ile maliyeti yüksek bir karışıklıkla sonuçlanabileceğini sezinliyor” diye konuştu.
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