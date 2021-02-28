Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu

28 Şubat 2021 Pazar, 18:12

Polis yetkilisi B. Jeevan, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü sırasında ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken sahibini yaraladığını bildirdi.

KAN KAYBINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Jeevan, jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.

Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.