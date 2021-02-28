Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu
Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horoz, sahibinin ölümüne neden oldu. jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polis yetkilisi B. Jeevan, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü sırasında ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken sahibini yaraladığını bildirdi.
KAN KAYBINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ
Jeevan, jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.
ÇOK SAYIDA KİŞİ ARANIYOR
Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.
Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.
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