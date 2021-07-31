DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Eyyy AKP! Siz neyi ar sayarsınız?
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kupon arazi değil diye sınıra, askere, bayrağa, ormanlara sahip çıkamadın Eyyy AKP! Siz neyi ar sayarsınız?" sözleriyle iktidara sert sözlerle yüklendi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kupon Arazi değil diye sınıra, askere, bayrağa, ormanlara sahip çıkamadın Eyyy AKP! Siz neyi ar sayarsınız?" notuyla video paylaştı.
"SİZ NEYİ AR SAYARSINIZ"
Uysal, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
İkili görüşmelerde bayrağa sahip çıkamadınız. Askerin başına çuval geçirildi askere sahip çıkamadınız. Memleket yol geçen hanı, sınıra sahip çıkamadınız. Siz neyi ar sayarsınız, söyleyin onu konuşalım.
Kupon Arazi değil diye SINIRA, ASKERE, BAYRAĞA, ORMANLARA sahip çıkamadın Eyyy AKP!!!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) July 31, 2021
Siz neyi AR SAYARSINIZ?#ArLazım#YeterBeUsta pic.twitter.com/lZkQrDGskK
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