DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Eyyy AKP! Siz neyi ar sayarsınız?

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:37

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kupon Arazi değil diye sınıra, askere, bayrağa, ormanlara sahip çıkamadın Eyyy AKP! Siz neyi ar sayarsınız?" notuyla video paylaştı.

"SİZ NEYİ AR SAYARSINIZ"

Uysal, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

İkili görüşmelerde bayrağa sahip çıkamadınız. Askerin başına çuval geçirildi askere sahip çıkamadınız. Memleket yol geçen hanı, sınıra sahip çıkamadınız. Siz neyi ar sayarsınız, söyleyin onu konuşalım.



