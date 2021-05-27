Dr. Burhan Özfatura hayatını kaleme aldı
İki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Dr. Burhan Özfatura’nın yaşam öyküsünü, belediye başkanlığı deneyimlerini ve gazete yazılarını derlediği kitabı yayımlandı. Özfatura, kitabın gelirini ise Engelli Bireyleri Koruma Vakfı’na (EBKOV) bağışladı.
1984-1989 ve 1994-1999 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Dr. Burhan Özfatura, hayatını, belediye başkanlıkları döneminde yaşadıklarını ve gazete yazılarını kitaplaştırdı.
‘Yaşadıklarım, Unutmadıklarım, Yazdıklarım’ başlığıyla kaleme aldığı anıları mayıs ayında Yakın Kitapevi-Meşe Kitaplığı’ndan çıktı. Kitabın ilk bölümünde aile şeceresinden ve çocukluk anlılarından söz eden Burhan Özfatura, ikinci bölümünde ise 1977 yılından bu yana Rapor, Yeni Asır, Türkiye, Dünya ve Gözlem gazetelerinde yayımlanan yazılarının bir kısmına yer verdi.
Kitabında, dünyadaki sömürü düzenine, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarına ve din istismarına ilişkin yazılarına yer veren Burhan Özfatura, belediye başkanlığı dönemlerine ait yaşadıklarına da geniş yer ayırdı.
Kitabında mümkün olduğu kadar sakin ve yumuşak bir üslubu tercih ettiğini belirten Özfatura, ‘’Özellikle politikada şahit olduğum iğrençliklere, dalkavukluklara, çıkarcılıklara, nankörlüklere, ikiyüzlülüklere, şahsiyetsizliklere pek yer vermedim. Okuyan olursa, gençlerin moralini bozmak istemedim” dedi.
Kitabı yazma amacını ise ‘hayatıma yön veren, katkı koyan, dostluk gösteren bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, öğrencilerime, meslektaşlarıma, hocalarıma, Defterdarlık’taki, Hesap Uzmanları Kurulu’ndaki, Belediye’deki mesai arkadaşlarıma, bana iki defa belediye başkanlığı yapma onurunu veren İzmir halkına ve en önemlisi devletime olan teşekkür ve minnet duygularımı tescil etmektir.”diye açıklayan Özfatura, kitabın gelirini ise Engelli Bireyleri Koruma Vakfı’na (EBKOV) bıraktı.
KİTABIN GELİRİ EBKOV'A
Dr. Burhan Özfatura’nın tüm baskı maliyetini üstlendiği “Yaşadıklarım, Unutmadıklarım, Yazdıklarım” kitabının geliri, kendisinin de kurucusu olduğu Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’na (EBKOV) bağışladı. Kitaptan gelecek gelirin Konak Belediyesi ve EBKOV’un işbirliğiyle Yenişehir’de kurulan Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde eğitim alan engelli çocuklar için harcanacağını söyleyen Özfatura, ‘Hayatımda hep garibanın, fakirin ve engelli çocuklarımızın yanında olmaya çalıştım. EBKOV bu amaçla çalışan bir vakıf. O nedenle gelirini buraya bırakacağım’ diye konuştu.
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