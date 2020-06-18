Dr. Demir ve Dr. Kılıç: ‘Yurttaş katılım payı ve ek ücret ödemeden hizmete ulaşamıyor’

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen günlerde sosyal medya hesabından “Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkânı sunan nadir ülkelerden birisiyiz” açıklaması yaptı. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yurttaşların sağlık kurumuna adım attığı andan itibaren muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete vs. adı altında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ücret ödemek zorunda kaldığını anımsatarak “Atanmış Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Danıştay ve Yargıtay üyeleri ve aile fertleri sağlık hizmetleri için katılım payı ve ilave ücret ödemiyor: Bakana sormak gerekir Hangi kurum vatandaşlara ücretsiz tedavi sunmaktadır? Sosyal medya mı” diye sordu.

Demir ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, koronavirüs pandemisi döneminde bile yurttaştan tedavi ücreti alındığını anımsatarak “Pandemi döneminde vatandaşlar can derdine düşmüşken özel sağlık işletme sahipleri ise maliyet derdine düştü. Meslek örgütlerinin ve kamuoyunun baskısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 9 Nisan günü yapılan SUT değişikliği ile özel hastanelerin COVID-19 hastalarından ilave ücret almasına son verildi” dediler.

KANIT YOK

Demir ve Kılıç şöyle konuştu: “AKP iktidarı, salgın yönetimi yerine algı yönetimi yaparak bulaşın yayılımını önlemeden çok, salgını fırsata çevirmeye ve oya tahvil etmeye kafa yormaktadır. Salgını fırsata çevirme uğruna, bilimsel gerekçelere dayandırılamayan erken açılma kararları, özellikle 1 Haziran sonrasında hem olgu sayılarında hem de yoğun bakımda tedavi gören ve solunum desteğine gereksinim duyan hasta sayılarında artışa yol açmıştır.

Dünyada en yüksek toplam vaka sayısının ortaya çıktığı, salgının küresel ölçekte kötüye gittiği ve bulaşıcılığın sürdüğü bir dönemde Türkiye olarak hızla ‘normalleşiyoruz’. Salgını kontrol altına alabildik mi? Kanıt yok. ‘Vakalar hafifledi’ açıklamaları yapılıyor. Kanıt yok. Vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkânı sunan nadir ülkelerden biriyiz! Kanıt nerede? Kanıt yok. Yıllardır savunduğumuz herkese eşit, nitelikli, ücretsiz, kamusal sağlık hizmeti talebimizin bir parçasını Bakan’ın sosyal medyada da olsa paylaşmasını önemsiyoruz.”