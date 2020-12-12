Dr. Erçin Özüntürk, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Dermotoloji Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Özüntürk’ün ölüm haberi Türk Tabipler Birliği Twitter hesabından duyuruldu.

Türk Tabipler Birliği tarafından paylaşılan mesajda, "İstanbul’da çalışan Dermotoloji Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk’ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olan, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Dr. Özüntürk, İstanbul Nişantaşı'nda özel bir klinikte görev yapıyordu.