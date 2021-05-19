Dr. Koray Özalp’ten ‘Atatürk’ün Ankara’sı (1919-1938)’
Cumhuriyet Kitapları Projesi kapsamında, Atatürk’ün Ankara’ya verdiği değeri fotoğraflarıyla anlatan kitaplar yayımlayan Çankaya Belediyesi bu belgesel kitaplara, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılı anısına bir yenisini daha ekledi: Atatürk’ün Ankara’sı (1919-1938).
Atatürk’ün Ankara’sı (1919-1938); Atatürk’ün Ankara’ya kazandırdığı yapıları, Ziraat Mektebi’nden Çankaya Köşkü’ne, Ankara Palas’tan Çubuk Barajı’na şehrin her noktasında bıraktığı izleri fotoğraflarla ortaya koyuyor.
Atatürk’ün, şehirle özdeşleşen pek çok fotoğrafını, şehrin onun sayesinde büründüğü yeni çehrenin fotoğraflarını, anıyı, tanıklığı bir araya getirdiklerini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; kitabın yol hikâyesini şöyle anlatıyor:
“Ankara'ya, Mustafa Kemal 101 yıl önce 27 Aralık'ta geldiğinde, karizmasından, vizyonundan doğan yeni bir şehir, modern bir başkent olmaktadır artık Ankara. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi, şehrin onun kimliğinde billurlaşması, onun inançlarına katılması nice tarihi anlara, enstantanelere olanak sağlamıştır. Bunun fotoğraf karelerinde, anlatılışlarda bir ulusun sevincine dönüşmüş halleri; toplumsal bilinç, duyarlılık ve direnç için büyük bir dayanak noktasıdır.”
Ankara’nın inatçılığın, mücadelenin, imkânsızı yaratma düşüncesinin somutlaşmış hali olduğunu vurgulayan Dr. Koray Özalp de kitabın duygusunu şu sözlerle dile getiriyor:
“Yollarıyla, parklarıyla, modern binalarıyla ve Karaoğlan'dan Yenişehir'e uzanan çağdaş yapılarıyla Ankara, 1920'lerden başlayarak yepyeni çehreli bir başkent olarak günümüze ulaşır. Koleksiyonumu oluştururken Atatürk'süz bir Ankara'nın olamayacağını fark ettim. O, Ankara ile bütünleşmiş bir önderdir. Ben de bu çalışma için İstasyon'dan Gazi Orman Çiftliği'ne, Çankaya Köşkü'nden Ziraat Mektebi'ne Ankara'da onun Ankara'daki anılarını ve izlerini fotoğraflarla aradım.”
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Peker Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Avrupa ordusunda “Truva atı” tartışması
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Diploma tartışmasında yeni gelişme
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Ceyhan'dan itiraz: Ters etki yapabilir
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı