Dr. Koray Özalp’ten ‘Atatürk’ün Ankara’sı (1919-1938)’

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:03

Atatürk’ün Ankara’sı (1919-1938); Atatürk’ün Ankara’ya kazandırdığı yapıları, Ziraat Mektebi’nden Çankaya Köşkü’ne, Ankara Palas’tan Çubuk Barajı’na şehrin her noktasında bıraktığı izleri fotoğraflarla ortaya koyuyor.

Atatürk’ün, şehirle özdeşleşen pek çok fotoğrafını, şehrin onun sayesinde büründüğü yeni çehrenin fotoğraflarını, anıyı, tanıklığı bir araya getirdiklerini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; kitabın yol hikâyesini şöyle anlatıyor:

“Ankara'ya, Mustafa Kemal 101 yıl önce 27 Aralık'ta geldiğinde, karizmasından, vizyonundan doğan yeni bir şehir, modern bir başkent olmaktadır artık Ankara. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi, şehrin onun kimliğinde billurlaşması, onun inançlarına katılması nice tarihi anlara, enstantanelere olanak sağlamıştır. Bunun fotoğraf karelerinde, anlatılışlarda bir ulusun sevincine dönüşmüş halleri; toplumsal bilinç, duyarlılık ve direnç için büyük bir dayanak noktasıdır.”

Ankara’nın inatçılığın, mücadelenin, imkânsızı yaratma düşüncesinin somutlaşmış hali olduğunu vurgulayan Dr. Koray Özalp de kitabın duygusunu şu sözlerle dile getiriyor:

“Yollarıyla, parklarıyla, modern binalarıyla ve Karaoğlan'dan Yenişehir'e uzanan çağdaş yapılarıyla Ankara, 1920'lerden başlayarak yepyeni çehreli bir başkent olarak günümüze ulaşır. Koleksiyonumu oluştururken Atatürk'süz bir Ankara'nın olamayacağını fark ettim. O, Ankara ile bütünleşmiş bir önderdir. Ben de bu çalışma için İstasyon'dan Gazi Orman Çiftliği'ne, Çankaya Köşkü'nden Ziraat Mektebi'ne Ankara'da onun Ankara'daki anılarını ve izlerini fotoğraflarla aradım.”