Dr. Salih Cenap Çevli koronavirüse yenik düştü
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
1987 yılı Gülhane
Askeri Tıp Akademisi mezunlarından Dr. Çevli’nin ölümü sonrası İstanbul Tabip
Odası yayımladığı mesajında “Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli’yi
Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli
meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor,
tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz”
ifadelerini kullandı.
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