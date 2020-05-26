Dr. Salih Cenap Çevli koronavirüse yenik düştü

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2020 Salı, 16:38

1987 yılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunlarından Dr. Çevli’nin ölümü sonrası İstanbul Tabip Odası yayımladığı mesajında “Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli’yi Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz”  ifadelerini kullandı.



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