Drogba Sneijder'e ne dedi?
Sarı kırmızılı takımda; Didier Drogba, Wesley Sneijder, Albert Riera ve Fernando Muslera, Juventus maçının yıl dönümünde bir araya geldi.
Galatasaray, 11 Aralık 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 1-0 mağlup ederek grup aşamasından bir üst tura yükselmişti.
Sarı kırmızılı takımda; Didier Drogba, Wesley Sneijder, Albert Riera ve Fernando Muslera, Juventus maçının yıl dönümünde bir araya geldi.
Galatasaray'ın mobil uygulamasından 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak videodan bir bölüm paylaşıldı.
Paylaşılan videoda zaferi getiren golü atan Wesley Sneijder, 85. dakikadayı, "Koşuyordum, top geldi ve vurdum. Kaleye bakmadım bile" diyerek anlattı.
DROGBA: "GERİ DÖNELİM"
Öte yandan Hollandalı eski futbolcu Sneijder, Muslera'ya, "Galatasaray'ın yeni başkanı sen mi oldun?" derken; Didier Drogba, "Sneijder, geri dönelim dostum" ifadelerini kullandı.
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