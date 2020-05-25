Drone ile bayram şekeri ikramı
Çorum'da belediye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara drone şeker servisi yaptı.
Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara drone ile şeker servisi yaptı.
Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Belediye ekipleri, drone ile bayram şekeri servisinin yanı sıra özel izinle bayramın ilk gününü dışarıda gezerek yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlara da şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Video Haberler
- Londra'da bir ilk
- Beyoğlu'nda hareketli anlar!
- İstanbul'dan Uludağ tekrar görüntülendi
- Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
- Yunan sahil güvenlik botundan Türk yatına taciz ateşi
- Köpek balığı ile burun buruna geldi!
- Tatilciler akın etti! 20 binden fazla araç giriş yaptı
- Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi gülümsetti
- Yakalanan taciz şüphelisi: Eyvah, bitti her şey