Drone ile tespit edildi: 101 bin kök haşhaş bitkisi sökülerek imha edildi
Malatya’da izinsiz olarak ekilmiş toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi tespit edildi. Haşhaş bitkileri yapılan jandarma operasyonu ile sökülerek imha edildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi’nde 7 farklı adreste, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı duyumu alındı.
Jandarma tarafından adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan arama neticesinde, toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
7 yerde dikilen izinsiz haşhaşları Jandarma drone ile tespit etti. İzinsiz haşhaş ekimiyle ilgili, 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldı.
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