DSÖ: 462 milyon öğrenci suyu olmayan okula gidiyor
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, " Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı bulunmazken 698 milyon çocuğun okullarında ise temel temizlik hizmeti bulunmuyor" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, gerçekleştirdiği video konferansta ‘dünya genelinde okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engelin okullarda el yıkama imkanlarının olmaması’ olarak nitelendirdi. Ghebreyesus, “Dünyadaki beş okuldan ikiden fazlası temel el yıkama imkanlarından yoksun ve bu tahminen 818 milyon çocuğu olumsuz etkiliyor. Bu, okulların açılmasında başlıca engel” dedi.
Ghebreyesus, okulların çoğunun temiz su ve tuvaletinin olmadığının altını çizerek Covid-19 salgınında durumun öneminin arttığını vurguladı. Sözlerine “Okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda enfeksiyonları etkili şekilde önleme ve kontrol için suya, sanitasyona ve hijyen hizmetlerine erişim çok önemli” şeklinde devam etti.
OKULLARIN YÜZDE 43'ÜNDE EL YIKAMA İMKANI YOK
DSÖ tarafından açıklanan rapora göre, 2019’da dünya genelinde okulların yüzde 43’ünde Covid-19’dan korunmak için hayati tedbirler arasında yer alan su ve sabunla el yıkama imkanı bulunmuyor. 335 milyon öğrencinin ise suya erişimi var iken sabuna erişim konusunda sıkıntı yaşıyor. 462 milyon öğrenci ise su ya da musluğun olmadığı okullara gitmek zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra, dünya çapındaki okulların üçte birinde içecek su kısıtlı ya da hiç yok. 698 milyon çocuğun okullarında ise temel temizlik hizmeti bulunmuyor.
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