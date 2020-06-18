DSÖ açıkladı: Aşıda öncelik onlara verilecek

18 Haziran 2020 Perşembe, 13:37

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve şimdiye dek 8.4 milyon insana bulaşan koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, herkesin gözü kulağı salgını bitirecek aşı ve ilaçtan gelecek haberlerde.

ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkedeki aşı prototiplerinde insanlı deneylere geçilirken, ilaç şirketleri üretilecek dozlarla ilgili ön anlaşmalar imzalamaya da başladı.

Aşının nasıl dağıtılacağına ilişkin soru işaretleri de giderek artarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş bir açıklama geldi. Dr. Soumya Swaminathan, aşının onay alması durumunda adil ve erişilebilir bir şekilde dağıtılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İLK OLARAK ÖN SAFTAKİLER

Sözcü'nün haberine göre, öncelik verilecek gruplar olduğunu da ifade eden Swaminathan, virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstündekilere ilk olarak aşı uygulanacağını belirtti.

Swaminathan, ilk grubun ardından ise yüksek bulaşma riski taşıyan et fabrikaları, hapishaneler ve bakım evlerindeki kişilerin aşıya erişim sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.