DSÖ açıkladı: Aşıda öncelik verilmesi gereken meslek grubu

27 Mart 2021 Cumartesi, 16:27

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO),Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslarası Göç Örgütü (IOM) ile Cuma günü yaptığı ortak açıklamada, denizciler ve hava mürettebatının aşılamada "temel meslek grubu" olarak öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, denizcilere ve uçak mürettebatına seyahat ettikleri ülkelere giriş için bir koşul olarak Covid-19 aşısı kanıtı sunma ihtiyacının doğabileceğine işaret edildi.

Ayrıca açıklamada, ülkelerin söz konusu meslek gruplarını "kilit çalışanlar" olarak tanımlanması gerektiği belirtilerek, "Denizcileri ve uçak mürettebatını kilit çalışanlar olarak tanımlamayan ülkelere çağrımızı yineliyoruz" denildi.