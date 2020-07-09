DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

09 Temmuz 2020 Perşembe, 17:33

Toplantıda konuşan Bakan Koca, "Verdiği sözü gerçekleştirmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. DSÖ pandemi sürecinde tüm dünyanın gözünün kendisinde olduğu ön plana çıkmıştır. Gün boyu yaptığımız görüşmelerde Covid-19 başta olmak üzere birçok sağlık konusunu enine boyuna ele alma fırsatını yakaladık. Kendisiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Türkiye'nin pandemi yönetimindeki politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri DSÖ'nün çerçevesinde şekillenmiştir. Bilim Kurulu üyelerimizle sayın bölge direktörünü biraraya getirerek bu süreci ve sonrasında yapılacak planlamalarda yakın işbirliğini devam ettirmek niyetindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Her bilgi ve tecrübelerin insanlığın ortak değeri olarak gerçekleştirmesini düşünüyoruz. Türkiye'nin Covid-19 mücadelesinde başarılarını anlatan yayını kaleme aldı. Kendisine bu katkıları için teşekkür ederim. DSÖ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda sayın bölge direktörü ile tam bir mutabakat içindeyiz.

İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Ofisle ilgili nihai anlaşma biraz sonra huzurunuzda imzalanacak. Bu ofis DSÖ Avrupa bölgesinde Covid-19 başta olmak üzere sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecektir. DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis yapacağı çalışmalarla güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir.

Tüm dünyanın Covid-19'la mücadele ettiği döneminde hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan ofisin İstanbul'da açılacak olması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir.

Rilke'nin şiirini okumak istiyorum;

Yalnızlık bir yağmura benzer,

Yükselir akşamlara denizlerden

Uzak, ıssız ovalardan eser,

Ağar gider göklere, her zaman göklerdedir

Ve kentin üstüne göklerden düşer."

KLUGE: ÜÇ ANA KİLİT MESAJIM OLACAK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Sayın Bakanım Fahrettin Koca, Bilim Kurulumuzun değerli üyeleri iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle sözlerimle sizlere beni burada sıcak, cana yakın bir şekilde Türkiye'de ağırlamakta olan sizlere kalbi teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim. Bakanımız sayın Koca'ya dostane misafirperverliği için içten teşekkürlerimi, takdirlerimi sunmak isterim" açıklamasında bulundu.

Kluge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu basın toplantısı vesilesiyle ben Türkiye'de ve tüm Avrupa'da pandemiye karşı verilen mücadelede özellikle ön cephelerde çalışan tüm sağlık personeline, son derece fedakar çalışmaları için kamu önünde teşekkür edebilme fırsatını elde ettim, çok mutluyum. Sağlık personelimiz son derece fedakâr çalışmalarını sürdürüyorlar.

Covid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, başlamasıyla ben ilk seyahatimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. Her bir ülke bazında tek tek bizler adına post Covid dediğimiz Covid sonrası döneme başlıyoruz.

Bugün sizlerle paylaşmak istediğim üç ana kilit mesajım olacaktır. Türk halkına, Türk yetkili makamlarına pandemiye karşı verdiği yanıt ülke ve ülke sınırlarını aşacak şekilde dayanışma sergiledikleri için, acil sağlık durumuna karşı böylesine bir tavır sergiledikleri için içten takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bir atasözü der ki, içimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak tek şey krizlerdir, zor zamanlardır. Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşuyla bünyesinde barındırdığı en iyiyi sergilemiştir. Hiç kimsenin mağdur bırakılmadığı, geride bırakılmadığı çalışma yapmalıyız.

Sizler Covid-19 testlerine, tedavilerine, tüm mülteci ve göçmenleri dahil etmek suretiyle insani yanınızı, ruhunuzu sergilemiş oldunuz Türk halkı olarak. Bununla da kalmayıph 135'den fazla ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz.

DSÖ İSTANBUL'DA OFİS AÇIYOR

Bizler bu akşam sayın Koca ile bir anlaşma imzalayacağız. Bu finans mali anlaşması İstanbul'da açılacak olan DSÖ'nün insani ve sağlık için teyakkuzda olabilmesi için ofistir. Bu coğrafyada karşılaşılabilecek olan insani durumlara karşı gerekli yanıtı verebilmek amacımızdır.

Diğer ikinci mesajım ise pandemi henüz sona ermemiştir. Pandemiyle ilgili olan çalışmalarımızda son derece hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde en yüksek seviyede teyakkuz seviyesinde ilerletmek zorundayız."

(BirGün)