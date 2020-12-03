DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den flaş açıklama
DSÖ Avrupa Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, "Geliştirilmekte olan 200'den fazla covid-19 aşısı ile gelecek daha parlak görünüyor" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Covid-19) için 50'den fazla aşı adayının insanlar üzerinde denendiğini belirterek, "Geliştirilmekte olan 200'den fazla Kovid-19 aşısı adayı ile gelecek daha parlak görünüyor" dedi.
Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, son 3 haftadaki düşüşe rağmen dünyadaki toplam Covid-19 vakalarının yüzde 40'ının Avrupa kıtasında görüldüğünü söyledi.
DSÖ Avrupa Bölgesinde şimdiye kadar 19 milyondan fazla vaka ve 427 binden fazla ölüm bildirildiğini aktaran Kluge, "Yalnızca kasım ayında 4 milyondan fazla vaka var" diye konuştu.
"AŞI ÇALIŞMALARI SEVİNDİRİCİ"
Kluge, bugün itibarıyla dünyada 50'den fazla aşı adayının insanlar üzerinde denendiği bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:
"Geliştirilmekte olan 200'den fazla Covid-19 aşısı adayı ile gelecek daha parlak görünüyor. Bu nedenle, son haftalarda birkaç aşı adayının geçici sonuçlarının haberlerini memnuniyetle karşılıyorum. Ne kadar çok adayımız olursa, başarı için o kadar çok fırsatımız olacak. Diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte aşılar, pandeminin akut döneminin sonunu getirir ve ekonomilerin yeniden inşası mümkün olur. Ama, şunu da açıklığa kavuşturalım, aşı bugün burada değil. Bu nedenle, maske takma gibi temel koruyucu önlemleri uygulamaya devam etmemiz zorunludur"
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