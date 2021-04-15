DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: "Bölgemizde durum ciddi"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da her hafta 1,6 milyon yeni koronavirüs vakasının bildirildiğini ifade etti. Kluge, "Bölgemizde durum ciddi" uyarısında bulundu.
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki koronavirüs salgınını değerlendirdi. Avrupa'da ölenlerin sayısının geçen hafta 1 milyonu aştığını belirterek "Bölgemizde durum ciddi. Her hafta 1,6 milyon yeni vaka bildiriliyor. Yani saatte 9 bin 500, dakikada 160 kişi" dedi.
Avrupa'da bugüne kadar 171 milyon dozdan oluşan 7 Covid-19 aşısı ve ürünü uygulandığını belirten Kluge, Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne 1 doz, yüzde 6'sına da iki doz aşı uygulandığını aktardı.
Kluge, bölgede 80 yaşın üstü kişilerde Covid-19 ölümlerinin şubattan bu yana kademeli olarak düşerek, salgının başından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30'a ulaştığı bilgisini paylaştı.
HASTANEYE YATIŞLAR YÜKSEK SEVİYEDE
Avrupa'da Yunanistan da dahil hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığına dair raporlar aldıklarını belirten Kluge, hastaneye yatışların da yüksek seviyelerde kaldığını kaydetti.
Kluge, Fransa'da ise Covid-19 nedeniyle hastanelere ve yoğun bakıma kabullerin geçen yılın aynı döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.
Kluge, Yunanistan'da 100 binden fazla mülteci ve göçmen nüfusun ulusal aşılama stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek "Yunanistan mülteci kamplarında toplu aşılama kampanyaları önümüzdeki ay planlanıyor" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- CHP paylaştı: 128 milyar dolar ile alınabilecekler...
- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
- Erdoğan, Yıldırım Akbulut'u bu sözlerle uğurladı
- Dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin kim olduğu ortaya çıktı
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Erdoğan’ın ‘Bende kalabilir mi’ dediği amiral dosyası
- Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı
- Ahmet Altan için tahliye kararı