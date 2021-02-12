DSÖ Avrupa Direktöründen “aşılar pandemiyi kontrol altına almak için yetersiz” açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir" dedi.
Koronavirüs salgının Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Avrupa’da Covid-19 salgınındaki son durumu hakkında basın toplantısı düzenlendi.
Açıklamada bulunan Kluge, “Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir. Aşılar çok önemli, ancak şu an itibariyle pandemiyi kontrol altına almak için yeterli değil” dedi.
AVRUPA'DA UYGULANAN AŞI DOZU SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ
Kluge, Avrupa Bölgesi'nde aşılanan 37 ülkeden 29'undan alınan bilgilere göre, 7,8 milyon kişinin aşılanmasının serisini tamamladığını açıkladı. Kluge, “Bu, 29 ülkenin nüfusunun yalnızca yüzde 1,5'ine denk geliyor. Verilen aşı dozlarının sayısı da bölgede bildirilen vaka sayısını geçti. 36 milyon bildirilen vakaya karşılık 41 milyon doz uygulandı" dedi.
“ADİL ERİŞİM AHLAKİ BİR ZORUNLULUKTUR”
Yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeler arasındaki ayrımın her zamankinden daha net olduğunu ifade eden Kluge, "Virüs ne kadar uzun süre kalırsa, tehlikeli mutasyon riski o kadar artar. Adil erişim ahlaki bir zorunluluktur ve pandeminin sadece bazıları değil hepimizin üzerindeki etkisini hafifleten bir zorunluluktur" dedi.
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