DSÖ'den aşı açıklaması: Pandemiyi bitirmesinden kuşkuluyuz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, yeni çıkan varyantların toplum bağışıklığı üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtirken, koronavirüsün yakın gelecekte bitmeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada, aşılamanın pandemiyi tamamen bitireceğinden kuşku duyduklarını söyledi.
Kluge, virüsün uzun yıllar hayatımızda kalabileceğini belirterek, “aşılama stratejimizi kademeli olarak nasıl uyarlayacağımızı”, özellikle de ek dozlar konusunda düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Kluge, mayıs ayında, “Aşılamada minimum yüzde 70 kapsama alanına ulaştığımızda pandemi sona erecek” demişti.
YENİ VARYANTLAR ÇIKMAYA DEVAM EDECEK
AFP muhabiri, basın toplantısı sırasında Kluge’a bu rakamın hala bir hedef olup olmadığını sordu. Dr. Kluge, Delta gibi yeni ve daha bulaşıcı varyantlar nedeniyle bu durumun değiştiğini belirterek, yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflattığını ifade etti.
Kluge, önümüzdeki günlerde koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini belirtirken, tıpkı grip virüsü gibi koronavirüsle de yaşamamız gerektiğini vurguladı.
DSÖ Direktörü’ne göre, hükümetler de kısa süre içerisinde yeni stratejiler belirlemeli. Yoksa tüm dünyayı uzun vadede zor günler bekliyor.
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