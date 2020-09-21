DSÖ'den aşı uyarısı: "Garantisi yok"

21 Eylül 2020 Pazartesi, 22:19

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Yarın başlayacak Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul toplantıları öncesi ülkelere çağrıda bulunan Ghebreyesus, DSÖ salgına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) destek istedi. Ghebreyesus, program için 35 milyar dolar gerektiğini ama şu ana kadar sadece 3 milyar dolar toplanabildiğini, DSÖ'nün Covid-19 aşısı ve tedavisinde hedefe ulaşabilmesi için acilen 15 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"İŞE YARAYACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİMİZ YOK"



Ghebreyesus, Covid-19 için dünya genelinde halen yaklaşık 200 aşı adayının klinik ve klinik öncesi test aşamasında olduğu bilgisini paylaştı. Deneme aşamasındaki aşı adaylarının tamamının başarı garantisi olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Şu anda geliştirme aşamasında olan herhangi bir aşının işe yarayacağına dair hiçbir garantimiz yok." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ olarak hedeflerinin ise 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmak olduğunu kaydetti. DSÖ Genel Direktörü, daha fazla aşı adayının "etkili ve "güvenli" bir aşı bulma şansını artıracağına işaret etti.

"VİRÜSÜN ÇOK ÇEŞİTLİ AKTARIM BİÇİMLERİ VAR"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Covid-19'un bulaşıcılığına ilişkin bir soru üzerine, virüsün damlacıklar yoluyla yayıldığına inandıklarını, yetersiz havalandırmanın olduğu kalabalık kapalı alanlarda aerosol parçacıklarının da yayılımda etkili olabileceğini ifade etti.



