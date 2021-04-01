DSÖ'den Avrupa'daki aşı kampanyasının yavaşlığına eleştiri

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:55

Avrupa'da yavaş seyreden aşılama uygulamasına Dünya Sağlık Örgütü’nden tepki geldi. DSÖ Avrupa Direktörü yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'daki aşılamanın "kabul edilemez şekilde yavaş" olduğunu vurgulayarak salgının seyrini "endişe verici" şeklinde nitelendirdi.

Aşıların Covid-19 salgınından kurtulmanın en iyi yolu olduğunu kaydeden Kluge, "Aşıların piyasa sürülmesi kabul edilemez derecede yavaştır. Açık konuşayım, üretimi hızlandırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve şu anda stoklarımızda bulunan her bir aşı şişesini kullanarak süreci hızlandırmalıyız" dedi.

İNGİLTERE VE ABD’DEN YAVAŞ

Kluge, Avrupa'da şu ana kadar toplam nüfusun yüzde 10'una aşının tez dozunun uygulandığını, yüzde 4'üne ise ikinci dozun yapıldığını belirterek bölgenin İngiltere ve ABD'den çok daha yavaş olduğunu ifade etti.

Avrupa'da 80 yaşın üzerinde olanlar dışında her yaş grubunda yeni vaka sayısının arttığına dikkat çeken Kluge, "Bu, yaşlılara yapılan aşıların işe yaradığını gösterirken, gençlerin savunmasız bırakıldığının bir işareti" ifadelerini kullandı.

Kluge, 5 hafta önce haftalık yeni vaka sayısının 1 milyonun altına düştüğünü hatırlatarak, "Ancak şimdi bölgenin durumu birkaç aydır gördüğümüzden daha endişe verici" dedi. Geçtiğimiz hafta, Avrupa'daki ülkelerde 1.6 milyon yeni vaka ve 24 bine yakın ölümle Covid-19'un yayılmasının arttığını bildiren Kluge "Bölge, hızla 1 milyona yaklaşan toplam ölüm sayısı ve 45 milyonu aşmak üzere olan toplam vaka sayısı ile dünyadaki bölgeleri arasında Covid-19'dan en çok etkilenen ikinci bölge olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.