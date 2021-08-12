DSÖ'den Covid-19 kapan ilk kişi hakkında açıklama

12 Ağustos 2021 Perşembe, 19:49

Yaklaşık 2 yıldan bu yana dünyayı etkisi altına alan ve yaşam tarzlarında kökten değişikliğe neden olan koronavirüsün ilk çıkış noktası merak edilmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu merakı gidermek adına bir ekip oluşturdu. Prof. Dr. Peter Embarek'in öncülük ettiği ekip, aylar sonra çok önemli sonuçlara ulaştı. Embarek, hastalığı ilk bulaştıran kişinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

"BU FİKİR DAHA MANTIKLI"

Ocak ayında Çin'in Wuhan kentindeki araştırmacı ekibe liderlik eden Embarek,"Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli.Koronavirüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı" dedi.

"KANIT BULUNAMADI"

Embarek,Ocak ayında Çin'deyken Wuhan laboratuvarlarında yürütülen yarasa araştırması ile ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamadığı açıkladı.

Ancak, Embarek ayrıca DSÖ uzman ekibinin Çinlilerle laboratuvar teorisini tartışmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi: Görevi tamamlamadan 48 saat öncesine kadar, raporun laboratuvar kısmı hakkında konuşup konuşmayacağıımız konusunda hala bir anlaşmamız yoktu.