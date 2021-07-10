DSÖ'den Covid-19 salgınıyla ilgili kritik uyarı: ‘Yavaşlamadı’

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:56

Dünyanın birçok bölgesinde Delta varyantı artış gösteriyor. DSÖ’den bilim insanı koronavirüs salgını ve alınan önlemler konusunda uyarılarda bulundu. DSÖ'den Soumya Swaminathan Bloomberg Televizyonu'na verdiği demecinde, hızla yayılan Delta varyantının, koronavirüs salgınının yavaşlamadığının en açık kanıtı olduğunu söyledi.

Swaminathan, bazı ülkelerde aşılamanın ağır vakaları ve hastaneye yatışları azalttığını, ancak dünyanın büyük bir bölümünün oksijen kıtlığı, hastane yatağı eksikliği ve daha yüksek ölüm oranlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bilim insanı, “Son 24 saatte yeni vaka sayısı 500 bine yakın. Ölümler ise 9 bin 300 seviyesinde. Bu Covid-19 salgınının yavaşlamadığını gösteriyor” dedi.

Swaminathan, DSÖ'nün 6 bölgesinden beşinde vakaların arttığın ifade etti. 'Afrika'daki ölüm oranları iki hafta içinde yüzde 30 ila 40 arasında artış gösterdiğini' söyleyen bilim insanı, "Bunun ana nedeni hızlı yayılan delta varyantı, küresel olarak yavaş aşılama kampanyaları, maske zorunlulukları ve fiziksel mesafe kuralları gibi güvenlik önlemlerinin gevşetilmesidir" dedi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise, “Herkesin koruma altında olduğunu ve hayatın hızla normale dönebileceğini varsaymak dünya genelinde çok tehlikeli bir varsayım” ifadelerini kullandı.