DSÖ’den endişe yaratan açıklama: ‘33 ülkede vaka ve ölümler artıyor’
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Avrupa’daki yayılımıyla ilgili endişe yaratan açıklamalarda bulundu.
DSÖ, virüsün son durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde vaka sayılarında bir önceki 14'üne kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını aktardı.
Virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi.
Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran DSÖ Avrupa Direktörü, Covid-19 vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
'CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ'
Kluge, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada kıta Avrupası’nda aşılamanın yavaşladığını vurguladı.
Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi derecede endişe ettiğini aktaran DSÖ direktörü, virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu söyledi.
Kaynak: NTV
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