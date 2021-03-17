DSÖ'den flaş AstraZeneca kararı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da birçok ülke tarafından kullanımı askıya alınan İngiliz aşısı AstraZeneca ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.
DSÖ, "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi, AstraZeneca aşısı için mevcut en son güvenlik verilerini dikkatlice değerlendiriyor. Bu inceleme tamamlandığında, DSÖ bulguları derhal kamuoyuna iletecek" ifadeleri kullanıldı.
Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.???????
AVRUPA İLAÇ AJANSI DA BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, dün düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.
BORİS JOHNSON ASTRAZENECA AŞISI OLACAĞINI AÇIKLADI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını olacağını açıkladı.
Johnson, Avan Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu. Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu.
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