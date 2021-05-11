DSÖ’den Hindistan varyantı açıklaması: Küresel çapta tehdit

11 Mayıs 2021 Salı, 09:17

B.1.617 olarak adlandırılan varyant küresel ölçekte tehdit olarak görülen dördüncü koronavirüs türü olacak. Koronavirüsün küresel çapta tehdit teşkil eden diğer türleriyse İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya türleriydi.

DSÖ ilk defa Hindistan'da geçen yıl rastlanan koronavirüsün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

"Bunu küresel seviyede tehdit oluşturan bir tür olarak sınıflandırıyoruz" diyen WHO'nun koronavirüsten sorumlu teknik şefi Maria Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha yüksek bulaşıcılık olduğuna dair mevcut bazı bilgiler bulunuyor"

WHO, B.1.617 adlı yeni türün ilk defa Hindistan'da geçen yıl aralık ayında görüldüğünü açıkladı.

Hindistan'daki bu yeni türün şimdiden diğer ülkelere yayılmasından dolayı, pek çok ülke Hindistan ile olan seyahatleri sınırladı.