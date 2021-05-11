DSÖ’den Hindistan varyantı açıklaması: Küresel çapta tehdit
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan varyantıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
B.1.617 olarak adlandırılan varyant küresel ölçekte tehdit olarak görülen dördüncü koronavirüs türü olacak. Koronavirüsün küresel çapta tehdit teşkil eden diğer türleriyse İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya türleriydi.
DSÖ ilk defa Hindistan'da geçen yıl rastlanan koronavirüsün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.
"Bunu küresel seviyede tehdit oluşturan bir tür olarak sınıflandırıyoruz" diyen WHO'nun koronavirüsten sorumlu teknik şefi Maria Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha yüksek bulaşıcılık olduğuna dair mevcut bazı bilgiler bulunuyor"
WHO, B.1.617 adlı yeni türün ilk defa Hindistan'da geçen yıl aralık ayında görüldüğünü açıkladı.
Hindistan'daki bu yeni türün şimdiden diğer ülkelere yayılmasından dolayı, pek çok ülke Hindistan ile olan seyahatleri sınırladı.
İlgili Haberler
- Hindistan'da Covid-19’dan ölenlerin cansız bedenleri Ganj Nehri kıyısına vurdu
- Hindistan Covid: Hindu hacılar, Kumb Mela Festivali'yle nasıl 'süper bulaştırıcı'ya dönüştü?
- Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve İngiliz varyantlarının farkları neler, aşılar etkili oluyor mu?
- “Hindistan cevizi yağı kalp damar hastalığına yol açabilir”
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi