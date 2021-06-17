DSÖ'den intihar uyarısı: Daha dikkatli olun
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “100 ölümden birinin intihar kaynaklı olduğunu" belirterek, “Covid-19 döneminde, iş kayıpları, finansal stres, sosyal izolasyon gibi sebeplerden ötürü intiharları önleme konusunda daha dikkatli olma” çağrısı yaptı.
DSÖ, “Her yıl intihar sonucu HIV, sıtma, meme kanseri, savaş ve cinayetten daha fazla insan öldüğünü, her 100 ölümden birinin intihar olduğunu” bildirdi. Doktor Alexandra Fleischmann, “Kapsamlı bir ulusal intihar önleme stratejisinin tüm hükümetler için nihai hedef olmasını” istedi.
“GENÇLERDE, DÖRDÜNCÜ ÖLÜM NEDENİ”
DSÖ, intiharın, “15-29 yaş arası gençler arasında trafik kazası, tüberküloz ve kişilerarası şiddetten sonra dördüncü önde gelen ölüm nedeni” olduğunu belirtti ve şu önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi:
-Tehlikeli ilaç ve ateşli silahlar gibi intihar araçlarına erişimi sınırlamak,
-Medyayı, intihar bildirilerini sorumlu bir şekilde yapması için eğitmek,
-Ergenlerde sosyo-duygusal yaşam becerilerinin geliştirilmesi,
-İntihar düşüncesi olanların erken teşhisi, değerlendirilmesi, yönetimi ve takibi.
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