DSÖ’den açıklama: Çin menşeili aşıları inceleceğiz

Dünya Sağlık Örgütü, Çin menşeili Sinovac ve Sinopharm aşılarının nisan ayı sonunda incelenmeye başlanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 13:01
DSÖ’den açıklama: Çin menşeili aşıları inceleceğiz
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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili Sinovac aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. DSÖ Sözcüsü, Sinovac ve Sinopharm aşılarını incelemeye nisan sonunda başlayacaklarını duyurdu. Reuters’ın haberine göre, Çin menşeili aşılarda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, koronavirüs aşılamasının virüsün başkalarına bulaşmasına önlediğine dair yeterli veri olmadığı belirtildi.


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