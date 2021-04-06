DSÖ’den açıklama: Çin menşeili aşıları inceleceğiz

06 Nisan 2021 Salı, 13:01

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili Sinovac aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. DSÖ Sözcüsü, Sinovac ve Sinopharm aşılarını incelemeye nisan sonunda başlayacaklarını duyurdu. Reuters’ın haberine göre, Çin menşeili aşılarda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, koronavirüs aşılamasının virüsün başkalarına bulaşmasına önlediğine dair yeterli veri olmadığı belirtildi.