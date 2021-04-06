DSÖ’den açıklama: Çin menşeili aşıları inceleceğiz
Dünya Sağlık Örgütü, Çin menşeili Sinovac ve Sinopharm aşılarının nisan ayı sonunda incelenmeye başlanacağını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili Sinovac aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. DSÖ Sözcüsü, Sinovac ve Sinopharm aşılarını incelemeye nisan sonunda başlayacaklarını duyurdu. Reuters’ın haberine göre, Çin menşeili aşılarda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, koronavirüs aşılamasının virüsün başkalarına bulaşmasına önlediğine dair yeterli veri olmadığı belirtildi.
Video Haberler
- Ataşehir'de korku dolu anlar!
- Hayatta kalmak için arkadaşlarının cesetlerini yediler
- Skandal görüntülere anlam veremedi! Uyarıda bulundu
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
- Çok sert tartışma! Reklama gitmek zorunda kaldı
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Amiraller için ilk karar
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- D vitamini kullanımına dikkat!
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama