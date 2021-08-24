DSÖ’den kritik Afganistan uyarısı: ‘Bir hafta yetecek’
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenlediği çevrim içi etkinlikte Afganistan’daki sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.
DSÖ yetkilileri, Afganistan'daki sağlık tesislerinin yüzde 95'inin çalışmaya devam ettiğini, ancak bazı kadın personelin görevlerine dönmediğini ve bazı kadın hastaların artık evlerinden çıkmaktan korktuklarını söyledi.
Üst düzey bir bölgesel yetkilinin yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün Afganistan'da yurtdışından tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil havaalanındaki kısıtlamalar tarafından engellenmesinden sonra yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemeye sahip olduklarını aktardı.
YÜZDE 70'İ TESLİM EDİLDİ
NTV’de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ bölge müdürü Ahmed Al-Mandhari, "Kabil, Kandahar ve Kunduz'daki sağlık tesislerine ve ortaklarına hızla hayat kurtaran malzemeleri dağıttık, ancak DSÖ'nün şu anda ülkede yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemesi var” derken, “Dün itibarıyla bu malzemelerin yüzde 70'i sağlık tesislerine teslim edildi" diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü, Dubai'den cerrahi ekipman ve ciddi yetersiz beslenme kitleri de dahil olmak üzere 500 tondan fazla tıbbi malzeme teslimatının Kabil havaalanındaki kısıtlamalar nedeniyle ertelendiğinin altını çizdi.
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