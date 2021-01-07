DSÖ'den kritik Çin aşısı açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Astrazeneca - Oxford ve Çin aşılarının acil kullanım iznini gözden geçirdiklerini açıkladı. DSÖ aşılama direktörü Kate O'Brien "Çin aşıları ve Astrazeneca - Oxford aşısı için acil kullanım izni sürecini inceliyoruz. Diğer aşılarla ilgili de süreci başlatıyoruz“ dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik aşı açıklaması geldi. DSÖ, Astrazeneca - Oxford ve Çin aşılarının acil kullanım iznini gözden geçirdiklerini açıkladı.
DSÖ Aşılama Direktörü Kate O'Brien tarafından yazılı yapılan açıklamada, "Çin aşıları ve Astrazeneca - Oxford aşısı için acil kullanım izni sürecini inceliyoruz. Diğer aşılarla ilgili de sürecü başlatıyoruz“ ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.
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