DSÖ'den mutasyona uğramış koronavirüs hakkında flaş açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında, "Son birkaç günde İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüsün türlerine ilişkin haberler var. Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve bekleniyordu" dedi.
İngiltere'nin bu türün daha kolay bulaştığını bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, "Ancak şimdiye kadar kuvvetle muhtemel ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok" ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, "genetik değişikliklerin virüsün davranışlarını nasıl etkilediğini" anlamak için bilim insanlarıyla çalışıldığını belirterek "Sonuç olarak, tüm SARS-COV-2 virüslerinin bulaşıcılığını olabildiğince çabuk bastırmamız gerekiyor" uyarısında bulundu.
Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Hükümetlerin ve insanların şu anda (virüsün) yayılmasını sınırlandırmak için gerekli önlemleri almalarının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.
DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise bir soru üzerine, "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti" ifadesini kullandı.
İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, ülkede keşfedilen türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bu Covid-19 türünün kontrolden çıktığını açıklamıştı.
Covid-19'un bu türünün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ile uçuşları durdurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi