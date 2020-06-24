DSÖ'den vaka açıklaması: Gelecek hafta 10 milyonu aşacak

24 Haziran 2020 Çarşamba, 19:06

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgını ile ilgili yapılan haftalık toplantıda endişe verici açıklamalarda bulundu.

Virüsün yayılımının birçok ülkede yavaşlamasına rağmen DSÖ yetkilileri gelecek hafta dünya genelindeki vaka sayının 10 milyonu aşacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısının gelecek hafta 10 milyonu geçmesini beklediğini belirtti.

Şu an itibariyle dünya genelindeki vaka sayısı yaklaşık 9.3 milyon olarak kabul ediliyor.