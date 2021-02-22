DSÖ'nün listesinde ilk 10'da: Nipah virüsü nedir?

22 Şubat 2021 Pazartesi, 19:12

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ederken, bir yeni uyarı da ‘Nipah virüsü’ için geldi. ABD’deki Kentucky Üniversitesi’nin Moleküler ve Hücresel Biyokimya Bölümü Başkanı Dr. Rebecca Dutch, Nipah virüsünün (NiV) bir sonraki salgına neden olabileceğini, bu virüsün ölüm oranının yüzde 45 ila 75 arasında değişebildiğini ve bunun Covid-19’daki orandan çok daha yüksek olduğunu belirtti. Daha önce, Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation örgütü de, DSÖ tarafından insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edilen Nipah için uyarmıştı. Peki Nipah virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Bilimsel adı "Nipah henipavirüs" olan, Güneydoğu Asya'da tespit edilen ve meyve yarasalarının doğal kaynağı olduğu Nipah virüsünün (NiV) gelecek yıllarda yeni bir salgını başlatabilme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan hastalığın aşısı bulunmuyor. Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Şu anda dünyada yaklaşık 700 insanın Nipah virüse yakalandığı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Nipah virüsü belirtisiz seyredebiliyor, aynı zamanda ciddi solunum sorunları, beyin iltihabı, beyin ödemi ve yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına yol açabiliyor. Nipah, insana yarasa ve domuzlardan ya da virüsün bulaştığı yemekten geçebiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Nipah virüsünün uzun kuluçka süresi (45 gün), enfekte bir kişinin hasta olduğunu fark etmeden onu yayması için bolca fırsatı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca farklı türdeki hayvanlar da enfekte olabiliyor ve bu da hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Ayrıca doğrudan temas yoluyla ya da kontamine yiyecek tüketilerek hastalık bulaşabiliyor.

Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te en fazla görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.

NİPAH VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

DSÖ tarafından insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edilen Nipah virüsünün tedavisi için henüz bir ilaç veya aşı bulunmuyor.

İlaç firmalarının Nipah'a karşı ilaç geliştirme yönünde bir projesi ise henüz yok. Bunun yerine Nipah’a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.