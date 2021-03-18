Duayen gazeteci Seçkin Türesay yaşamını yitirdi

18 Mart 2021 Perşembe, 11:32

Türk basının duayen isimlerinden Seçkin Türesay yaşamını yitirdi.

Maltepe’deki özel bir hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi gören Türesay durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınıp entübe edilmişti. 77 yaşındaki Türesay bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Seçkin Türesay’ın ölümünün ardından şu mesajı yayınladı:

“Değerli meslektaşımız Seçkin Türesay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize ve Cemiyetimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türesay’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

Seçkin Türesay’ın cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacak.

SEÇKİN TÜRESAY KİMDİR?

1943 yılında İzmir Urla’da doğdu. Işık Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. İki yıl sonra da İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’ne kaydoldu. 1964’te haftalık Durum Dergisi’nde gazeteciliğin ilk çırak yıllarını yaşadı. 1969 yılında askerlik dönüşü Son Havadis Gazetesi’ne girdi. 1970’te Hürriyet grubunun ikinci gazetesi olan Yeni Gazete’ye girdi. Bu gazete 1971’de kapatılınca Hürriyet Gazetesi’ne çağrıldı. 1 Ağustos 1971’de başlayan Hürriyet yılları iki kez kesintiye uğrayarak 31 Mart 2012’ye kadar sürdü. Hürriyet’te ilk görevi gece yazı işleri sorumluluğuydu. 1972 yılında birinci sayfa sorumlusu oldu. Daha sonra Hürriyet’te sırasıyla sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, genel yayın müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca 1988-1991 yılları arasında Günaydın gazetesi genel yayın müdürlüğünü üstlendi. Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra haftalık Siyasi Yeni Ulus gazetesi genel yayın yönetmeliğini yaptı. Nazan Türesay ile evli ve Seçil Türesay isminde kendisi gibi gazeteci bir kız babasıydı. Türesay TGC’den aldığı iki kez Yılın Gazetecisi Ödülü sahibi.(1982-1983), 1989’da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Yılın Genel Yayın Müdürü ödülüne değer bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 10 yılı aşkın süreyle yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2016 TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.