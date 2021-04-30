Arsenal Villarreal'e mağlup oldu| 2-1

30 Nisan 2021 Cuma, 00:14

Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal, 5. dakikada Manuel Trigueros'un golüyle 1-0 öne geçti. 29'da bu kez sahneye Raul Albiol çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Villarreal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken; 57'de Daniel Ceballos ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı ve Arsenal'i 10 kişi bıraktı.

73'te kazanılan penaltıyı Nicolas Pepe gole çevirirken; 7 dakika sonra Villarreal'de Etienne Capoue, 2. sarı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Villarreal, sahadan 2-1 galip ayrıldı.