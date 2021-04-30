Arsenal Villarreal'e mağlup oldu| 2-1
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal ile Villarreal İspanya'da karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi Villarreal mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal, 5. dakikada Manuel Trigueros'un golüyle 1-0 öne geçti. 29'da bu kez sahneye Raul Albiol çıktı ve skoru 2-0 yaptı.
İlk yarı Villarreal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken; 57'de Daniel Ceballos ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı ve Arsenal'i 10 kişi bıraktı.
73'te kazanılan penaltıyı Nicolas Pepe gole çevirirken; 7 dakika sonra Villarreal'de Etienne Capoue, 2. sarı kartla oyun dışı kaldı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Villarreal, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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